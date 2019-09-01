Emekliye uygun kredi

İşte bankaların emekli müşterilerine özel hazırladıkları kampanyalar...

ZİRAAT BANKASI

Maaş ödemelerini banka aracılığıyla alan emeklilere, ‘Emeklinin Artısı Kredi Paketi’ ile konut ve tüketici kredisi sunuluyor. Buna göre yüzde 0.99 faizle 100 bin liralık konut kredisi verilebiliyor. Tüketici kredisinde faiz oranı ise 20 bin liralık kredide yüzde 1.49 olarak belirlenmiş. Dijital Kredi ürünü ile de şubeye gitmeden kredi kullanılabiliyor.

HALKBANK

‘Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi’ kapsamında maaşını bankadan alan veya maaşını bankaya aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilere, tüm nakit ihtiyaçları için aylık yüzde 1.49’dan başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 100 bin liraya kadar 60 ay vadeli kredi veriliyor.

AKTİFBANK

Maaşını PTT’den alan emeklilere özel ihtiyaç kredisi hazırladı. Acil nakit ihtiyacı olan emeklilere kefilsiz ve şartsız kredi imkanı sunuluyor. 60 bin liraya varan kredilerin başvuruları PTT merkezinden yapılabiliyor. Faiz oranı yüzde 2.45 olarak uygulanıyor.

ŞEKERBANK

Emekli maaşını bankadan alan müşterilere özel koşullarda ihtiyaç kredisi sunan banka, yüzde 1.69’dan başlayan faiz oranıyla 100 bin liraya kadar kredi veriyor. 60 aya kadar vade imkanı sunan banka, kredi tahsis ücreti de almıyor.

DENİZBANK

Banka müşterisi olan emeklilere, ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faiz indirimi imkanı sağlıyor. Ayrıca aylık ya da 3 ayda bir maaş alanlara özel ‘Emekli Kredisi’ ve tüm kredi borçlarını tek bir yerde toplamak isteyenler için ‘Transfer Kredi’ kampanyalarıyla farklı seçenekler sunuyor.

GARANTİ BBVA

SGK emeklilerine özel kredi hazırlayan banka, uygun faiz oranlarıyla gelir belgesiz, destek, oto ve mortgage kredisi veriyor. Kampanya kapsamında 60 aya varan vade imkanı sağlanıyor.

ING

Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 60 ay yüzde 1.49’dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor.

PTT BANK

Emekli maaşını buradan alanlar için anlaşmalı bankalardan sunulan krediler uygun geri ödeme ve düşük faiz oranlarına sahip. Bu nedenle birçok kişi tarafından tercih edilen PTT kredileri emekliler için en uygun krediler arasında. Bu krediden yararlanmak için 80 yaşın üzerinde olmamak ve aylık gelirin kredi taksitlerinin yüzde 50’sinden düşük olmaması şartı aranıyor.

FAİZSİZ OLANI YOLDA

SSK ve Bağkur emeklilerine faizsiz kredi ve avans verilmesiyle ilgili konu da hâlâ gündemde. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurarak 3 maaş avans ve 10 maaş kredi başvurusu yapabilecek.

Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonrasında maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Ancak uygulama henüz yürürlüğe girmedi.

HÜLYA ÇAYLAK/ POSTA