Emekliye yüzde 5 memura yüzde 6 zam!

12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memur enflasyondaki artışa paralel zam alıyor. Memur ile emekli maaşlarına ocak-temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Ocak ve temmuzdan geriye dönük 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da toplu sözleşme zammına ekleniyor.

ALTI AYLIK ENFLASYON SSK

ve Bağkur emeklileri ise memurlar gibi yılda iki zam alıyor. Ancak toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisini kapsamıyor. Son yapılan toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocak ayında yüzde 4 zam yapıldı. Temmuz ayı itibarıyla da yüzde 5 zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre ilk 6 ayda yüzde 5.01 olarak gerçekleşti.

SSK VE BAĞKURLU’YA...

İlk 6 aylık enflasyon, ocak zammı olan yüzde 4’ü aştığı için memur ve emeklisine yüzde 1.01 fark yansıtılacak. Memur ve memur emeklisi temmuzda zaten yüzde 5 zam alacaktı. Böylece toplam zam yüzde 6.01’e çıkacak. Buna karşılık SSK ve Bağkur emeklisinin maaşına yasa gereği ilk 6 aylık artışa paralel yüzde 5.01 zam eklenecek. SSK ve Bağkur emeklisine geçtiğimiz ocak ayında yüzde 10.19, memur ve memur emeklisine ise yüzde 10.73 zam yapılmıştı.

EN DÜŞÜK AYLIKLAR

Bu artışların maaşlara yansıması sonucunda en düşük memur emekli maaşı 2378 liradan 2522 liraya yükselecek. 2000 yılından önce emekli olan SSK’lının taban maaşı 1888 liradan 1983 liraya, Bağkurlu esnafın en düşük emekli maaşı 1596 liradan 1676 liraya çıkacak. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı da 3724 lira olacak.

SIRADA İKİNCİ İKRAMİYE VAR

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Yılın ilk ikramiyesi 31 Mayıs’ta hesaplara yatmıştı. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos’ta. Arife günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos’ta ödenmesi muhtemel.

HESABA NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve emeklileri maaşını 1-5 Temmuz arasında alıyor. Zam farkının hesaplanması ve bu ayın 5’ine kadar yatması zor görünüyor. Bu nedenle temmuz ayının sonuna kadar ayrıca yüzde 5’lik ve yüzde 1.01’lik enflasyon farkı yatacak. Maaşını 15 Temmuz’da çekecek olan memurlara ise zam ve farkın yansıtılması bekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisi de zamlı maaşlarını emekli kartı numarasına göre 17-28 Temmuz tarihleri arasında çekecek.

TOPLU SÖZLEŞME 1 AY SONRA

Memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarında alacağı zam ve sosyal destek ödemelerinin belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri önümüzdeki ağustos ayında yapılacak. 3 milyon 33 bin memur ile 2 milyon 56 bin memur emeklisinin merakla beklediği zamlar belirlenecek.