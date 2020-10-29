Emekliye zam memura fark

Merkez Bankası, yılsonu enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize edince memur ve emekliye de ek zam göründü. Memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve yüzde 1.75 bu yılın ilk altı ayı için oluşan enflasyon farkı olmak üzere toplamda yüzde 5.75 zam aldılar. 2020 yılı sonuna kadar toplam enflasyon yüzde 4’ü aşarsa aşan kısmı için yine memur ve emekliler enflasyon farkı alacaklar.

Yüzde 2.35 eklenecek

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 2020 yılsonu enflasyon tahmininin yüzde 8.9’dan yüzde 12.1’e yükseldiğini açıkladı. Beklentiler doğrultusunda enflasyon rakamları gelirse yılsonunda memur ve memur emeklileri için yüzde 2.35’lik enflasyon farkı oluşması gündeme gelecek. Kesin rakamlar ocak ayının ilk haftasında belli olacak ve ekim-kasım-aralık aylarındaki enflasyon gelişmeleri oranı tayin edecek.

Son üç ay belirleyici

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmış, ayrıca 2021 yılının ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam verilmesi kararlaştırılmıştı. 2021 yılı için toplu sözleşme zammı ilk 6 ay için yüzde 3 alacak olan memurlar, enflasyon tahminler doğrultusunda gerçekleşirse yüzde 2.35’lik enflasyon farkıyla toplamda yüzde 5.35 zam almış olacak.

Taban maaşlar artacak

Enflasyonun öngörülere göre gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) toplam yüzde 5.35 zamla 3.523 liradan 3.711 liraya, en düşük memur emeklisinin maaşı da 2.814 liradan 2.964 liraya çıkacak. En düşük esnaf maaşı 1.627 liradan 1.724 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.534 liradan 1.626 liraya çıkacak. SSK emekli aylığı en düşük 1.500 lira olarak uygulanıyor. 1.700 lira maaşı olan SSK emeklisi de ocak itibarıyla 1.802 lira almaya başlayacak.

Yüzde 6'yı aşabilir

Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi temmuz itibarıyla son 6 aylık (ocak-haziran) enflasyona göre yüzde 5.75 zam almıştı. Yılsonu yeni enflasyon tahmini yüzde 12.1. Bu öngörü gerçekleşirse yüzde 6 civarında bir zam gündeme gelecek. Gelişmelere göre yüzde 6’nın üzerinde bir maaş zammı söz konusu olabilir.



