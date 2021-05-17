Emekliye zam müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! En düşük emekli maaşı...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından esnaftan, emekliye milyonlarca kişiyi ilgilendiren çok önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 645 bin emekliye maaş müjdesi verdi. İşte detaylar...
17 Mayıs 2021, Pazartesi 19:59 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin gözü kulağı bugün yapılan kabine toplantısına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz binlerce emekliyi ilgilendiren müjdeyi de toplantı sonrası yaptığı açıklama ile duyurdu.
645 BİN EMEKLİYE MÜJDE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 645 bin emekliyi ilgilendiren açıklamasında şunları söyledi;
Şimdi bir başka müjdeye daha geliyorum. 645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıkardık. Bazı konvansiyonel medyada bu tür dezenformasyon yapanları görüyoruz. Bunlarda edep söz konusu değil. 1 milyon 200 bin vatandaşımız esnafa verdiğimiz destekten yararlandı. Kısa çalışma ödeneğinden 3 milyon, işsizlik ödemesinden 1 milyonun üzerinde vatandaşımız faydalanmıştır. Bu desteklerin tutarı şimdiden 50 milyar lirayı bulmuştur.
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