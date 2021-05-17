Türkiye'nin gözü kulağı bugün yapılan kabine toplantısına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz binlerce emekliyi ilgilendiren müjdeyi de toplantı sonrası yaptığı açıklama ile duyurdu.

645 BİN EMEKLİYE MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 645 bin emekliyi ilgilendiren açıklamasında şunları söyledi;

Şimdi bir başka müjdeye daha geliyorum. 645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıkardık. Bazı konvansiyonel medyada bu tür dezenformasyon yapanları görüyoruz. Bunlarda edep söz konusu değil. 1 milyon 200 bin vatandaşımız esnafa verdiğimiz destekten yararlandı. Kısa çalışma ödeneğinden 3 milyon, işsizlik ödemesinden 1 milyonun üzerinde vatandaşımız faydalanmıştır. Bu desteklerin tutarı şimdiden 50 milyar lirayı bulmuştur.

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