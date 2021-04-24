Emeklilere bayram ikramiyesi kanunla düzenlendiği ve kanunda da ikramiye tutarı bin TL olarak belirtildiği için enflasyon kadar yapılacak artış için de yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor.

İLK ÖDEME MAYIS

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ,enflasyon oranında artış yapılacak bayram ikramiyelerinin ödeme takvimlerini açıklamışı. Erdoğan, “Bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, kurban bayramı ödemesini de temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz” demişti. Bu çerçevede zamlı ödemelerin bayrama yetişmesi için önümüzdeki iki hafta içinde konuyla ilgili düzenlemenin TBMM’ye gönderilmesi gerekiyor.

3 ALTERNATİF VAR

Emekliye bayram ikramiyesinde yapılacak zamda 3 alternatif dile getiriliyor. Bunlardan ilki 6 ayda bir enflasyon farkının ikramiyelere yansıtılması. Bu durumda Ocak’taki yüzde 8.36’lık fark ilk ikramiyeye eklenecek. İkinci ikramiye döneminde de, Temmuz ayında belli olacak olan yeni enflasyon oranında zam yapılacak.

Bir diğer ihtimal ise, yıllık enflasyonun ikramiyeye yansıtılması. Bu durumda 2020 yılı enflasyonu, ikramiyeye yansıtılacak, bu da yüzde 14.6 olacak. Ayrıca emekliye bayram ikramiyesi uygulamasının başladığı 2018 yılından bu yana yaşanan enflasyonun ikramiyelere yansıtılması talebi de zaman zaman gündeme getiriliyor.

Emekli ikramiyeleriyle ilgili yasal düzenleme yapılırken, sandıklar üzerinden emekli olanların da ikramiye kapsamına alınması da isteniyor. Bu kapsamda 300 bin civarında emekli olduğu hesaplanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dışında 10 banka, 6 sigorta şirketiyle TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının dahil olduğu 17 emekli sandığı bulunuyor. Bayram ikramiyelerini alamayacak olan sandık emeklileri, bu durumun kendileri için eşitsizliğe yol açtığını belirterek, özel sandık emeklilerinin de kapsama alınmasını istiyor.

BİN 146 LİRA ÖDEME

2020 yılı enflasyonu baz alınırsa ikramiyeler 1.000 liradan 1.146 liraya çıkacak. Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık alan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa ikramiye de o oranda paylaştırılıyor. 2020 sonu enflasyonunun baz alınacağı senaryoyla ikramiyenin 1.146 lira olacağını varsayarsak bu durumda vefat eden emeklinin eşine 573 lira, yetim çocuğa 286.5 lira ikramiye ödemesi yapılacak. Bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olan dul eşe ise 859.5 lira ikramiye ödenecek.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALANLARIN DURUMU

Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılacak.

YENİ BAŞVURANA VERİLECEK MI?

Bu kapsamda mayısa kadar emeklilik dilekçesi veren SSK’lılar ve Bağkur’lular ile memurlar, bayram ikramiyesi alabilecek. Yeni emeklinin ikramiyesi, ilk maaşıyla yatacak. 65 yaş üstü vatandaşların isterlerse ikramiyeleri elden teslim edilebilecek. Yine hasta olup da ikramiyesinin evde ödenmesini isteyenlere kolaylık sağlanacak.

6 AYLIK ENFLASYON ORANINDA OLURSA

İkramiye tutarı ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artacak olursa hesap değişiyor. Ocakta bir önceki 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti. Buna göre; ikramiye bin liradan bin 83 lira 60 kuruşa çıkacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak emeklileri bin 83 lira ödenecek. Temmuz'da da bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artış yapılarak Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. İkramiye artışından sadece emekliler değil, kapsamdaki dul ve yetimler de yararlanacak.

İkramiye Mevcut % 8.36 zamlı Emekli 1.000 TL 1.083,60 TL

Ölüm aylığı (% 75) 750 TL 812,70 TL

Ölüm aylığı (% 50) 500 TL 541,80 TL

Ölüm aylığı (% 25) 250 TL 270,90 TL