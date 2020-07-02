Emekliye zam ve ikramiye

Emekliler bu ay adeta çifte bayram yaşayacak. Yani hem zam hem ikramiye var. Zam oranı yarın sabah saat 10.00’da belli olacak. İlk beş ayda enflasyon kümülatif yüzde 4.56 olmuştu. Merkez Bankası’nın yayınladığı son beklenti anketinde ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0.50 oldu. Öngörüldüğü gibi bir sonuç çıkarsa ilk 6 aylık enflasyon yüzde 5.08 olacak.

Yüzde 4'ü aşarsa

Memurlar 2020 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. İkinci altı ay için de yüzde 4 zam alacak. İlk 6 ay sonucunda ortaya çıkacak enflasyon oranının yüzde 4’ü aşması durumunda, milyonlarca memur aşılan miktarda enflasyon zammı da alacak. Bu durumda farkın yüzde 1.08 olması muhtemel. Zamlı maaş 15 Temmuz’da yatacak. SSK ve Bağkur emeklilileri de tahminler doğrultusunda bir enflasyon artışı olursa yüzde 5.08 zam alacak.

1.000 TL daha yatacak

SSK ve Bağkurlu için zam ve enflasyon farklarının emekli maaşlarına 17 Temmuz itibarıyla yansıtılması bekleniyor. Emekliler için bu ayki diğer önemli ödeme ise ikramiye. Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1.000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Bu yıl ikramiyelerin ilki yani Ramazan Bayramı ikramiyesi normalde 18-22 Mayıs arasında ödenecekti.

Erkene çekilebilir

Koronavirüs nedeniyle ödemeler öne çekildi ve 7-11 Nisan tarihleri arasında emekli numarasına göre hesaba yatmıştı. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için de geri sayım başladı. Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. 30 Temmuz ise Arife günü. Erken ödeme gündeme gelmezse ikramiyeler en geç 27-30 Temmuz tarihleri arasında emeklilerin hesabında olacak. Net takvimi SGK duyuracak.