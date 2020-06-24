Emekliye zamda son 10 gün

Enflasyon verileri memur ve emekli maaşlarını da tayin ediyor. Her ne kadar memur ve emeklisi toplu sözleşmeye göre zam alsa da enflasyon bu oranı aşınca fark da yansıtılıyor. İlk beş aya ilişkin enflasyon rakamları elimizde. Enflasyon ocakta yüzde 1.35, şubatta yüzde 0.35, martta yüzde 0.57, nisanda yüzde 0.85, mayısta ise yüzde 1.36 arttı. Beş aylık kümülatif artış yüzde 4.56.

Fark da eklenecek

Haziran enflasyonuyla birlikte net zamlar ortaya çıkacak. Memurlar 2020’nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. İkinci altı ay için de yüzde 4 zam alacak. İlk 6 ay sonucunda ortaya çıkacak enflasyon oranının yüzde 4’ü aşması durumunda, memurlar aşılan miktarda enflasyon zammı da alacak. Mevcut durumda ilk 5 aylık rakamlara bakıldığında yüzde 4.56 artışa göre yüzde 0.56’lık fark cepte.

Ekonomistler ne diyor?

Merkez Bankası’nın yayınladığı son beklenti anketinde ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0.50 oldu. Öngörüldüğü gibi bir sonuç çıkarsa ilk 6 aylık enflasyon yüzde 5.08’lik olacak. Bu durumda memur ve memur emeklisine yüzde 4 zamma ek yüzde 1.08 fark eklenecek ve toplam zam yüzde 5.08 olacak. Diğer yandan SSK ve Bağkur emeklilileri ise tahminler doğrultusunda bir enflasyon artışı olursa yüzde 5.08 zam alacak.

TEMMUZDA SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ VE DUL-YETİM MAAŞI NE OLACAK? (TL)

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?

MEMUR EMEKLİSİNİN TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ARTI FARKLA BİRLİKTE TEMMUZ MAAŞI (TL)

(*) En düşük memur emekli maaşı.

Emekli maaşı memurun derece, kademe ve hizmet koluna göre değişiyor.