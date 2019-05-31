Emel Müftüoğlu anjiyo oldu

Özel bir hastanede anjiyo olduğunu söyleyen Emel Müftüoğlu, ''Kalbimde uzun zamandır ağrı hissi vardı. Geceleri uyuyamıyordum. Evham yaptım kendime. Biraz önce anjiyo oldum ve sonuç temiz çıktı'' dedi.

Korkulacak bir şey olmadığını dile getiren şarkıcı, ''Her şey yolunda ve psikolojik olarak rahatladığım için de alışverişe çıktım. Çocukluğumdan bu yana sigara içiyorum, dikkat etmek gerekir'' diye konuştu.