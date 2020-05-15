Magazin Emel Müftüoğlu’nun zor anları! Yavru ayı saldırdı

Emel Müftüoğlu’nun zor anları! Yavru ayı saldırdı

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Emel Müftüoğlu’nun zor anları! Yavru ayı saldırdı

Emel Müftüoğlu “O bip sesi can havliyle ayı arkadaşıma ettiğim hakaretti. Kendisinden ve ailesinden özür diledim valla” dedi.

15 Mayıs 2020, Cuma 23:29 Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, Instagram üzerinden kendisine yavru ayının saldırış anlarını paylaştı. Müftüoğlu paylaştığı videoya, "Şimdi sizi çok güldürücem ...o biiip sesi can havliyle ayı arkadaşıma ettiğim hakaretti ama sonra kendisinden ve ailesinden özür diledim valla" notunu düştü.


https://www.instagram.com/p/CANOwRODccc/?utm_source=ig_web_copy_link


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