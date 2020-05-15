Emel Müftüoğlu’nun zor anları! Yavru ayı saldırdı

Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, Instagram üzerinden kendisine yavru ayının saldırış anlarını paylaştı. Müftüoğlu paylaştığı videoya, "Şimdi sizi çok güldürücem ...o biiip sesi can havliyle ayı arkadaşıma ettiğim hakaretti ama sonra kendisinden ve ailesinden özür diledim valla" notunu düştü.







