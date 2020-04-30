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Magazin Emel Sayın'dan Mustafa Sandal'a: Müthişsin, sana bravo

Emel Sayın'dan Mustafa Sandal'a: Müthişsin, sana bravo

Magazin

Emel Sayın'dan Mustafa Sandal'a: Müthişsin, sana bravo

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle şarkıcı Mustafa Sandal, karantinada spora ağırlık vererek fit vücuduyla dikkat çekmişti. Kaslı vücudunu sergileyen ünlü şarkıcı, fotoğrafın altına "Bu öncesi (Kısmetse Haziran 15’e sonrasını koyacağım)" notunu düşmüştü.

30 Nisan 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Mustafa Sandal’ın (50) önceki gün kapalı havuz başında verdiği mayolu fotoğrafı sosyal medyada rekor beğeni aldı. Sandal’ı beğenenlerden biri de Emel Sayın’dı. Sanatçı fotoğrafın altına “Ooo müthişsin Mustafa. Sana bravo” diye yazdı. Mustafa Sandal da, Emel Sayın’a şu cevabı verdi: “Emel Hanım’ın mesajı beni inanılmaz mutlu etti. Çünkü büyük hayranıyım. 15 Haziran’da bir fotoğraf daha paylaşacağım. O kare daha çok ses getirecek. Kendisinden bir övgü daha beklerim. Hak ederim inşallah.


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