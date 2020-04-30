Mustafa Sandal’ın (50) önceki gün kapalı havuz başında verdiği mayolu fotoğrafı sosyal medyada rekor beğeni aldı. Sandal’ı beğenenlerden biri de Emel Sayın’dı. Sanatçı fotoğrafın altına “Ooo müthişsin Mustafa. Sana bravo” diye yazdı. Mustafa Sandal da, Emel Sayın’a şu cevabı verdi: “Emel Hanım’ın mesajı beni inanılmaz mutlu etti. Çünkü büyük hayranıyım. 15 Haziran’da bir fotoğraf daha paylaşacağım. O kare daha çok ses getirecek. Kendisinden bir övgü daha beklerim. Hak ederim inşallah.”







