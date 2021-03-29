Magazin Emel Sayın'ı duygulandıran film

Emel Sayın'ı duygulandıran film

Magazin

Emel Sayın'ı duygulandıran film

Usta sanatçı Emel Sayın, başrolünü oynadığı ‘Yalancı Yarim’i ekranda görüp, duygusal anlar yaşadı.

29 Mart 2021, Pazartesi 10:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Instagram’dan video paylaşan Eöel Sayın, “Sanki ilk defa izliyormuşum gibi seyrettim. Duygulandım. Hepsini çok özledim. Bir tek Metin Akpınar hayatta. Allah ona sağlık ve uzun ömürler versin. Sesini duymak için aradım ama ulaşamadım” açıklamasını yaptı.

'Yalancı Yarim' filminde; Tarık Akan, Münir Özkul, Kemal Sunal, Zeki Alasya ve Metin Akpınar başrolü paylaşıyor.

İlgili Haberler
Emel Sayın aşı yaptırdı!


Yazarlarımızdan
Hande Kazanova
29 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
29 Mart haftasına astrolojik bakış: Verimli hafta
Öner Döşer
Filiz Özkol
29 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Törenlerin kadroluları
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Böyle evlilik olur mu?
Şirin Sever
Funda Duru
Kalben: Kanunlar, gelenek ve kültür karşısında herkesin eşit olduğu bir düzende yaşamak istiyorum
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Her ilişkide olması gereken 15 önemli unsur
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
İçten içe öldüren tehlike: Karaciğer Yağlanması
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Süte güvenip de korunmasız sevişmeyin
Gökçen Erdoğan
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tuğba Ekinci: Zengin adam sevmek ucuzluktur!