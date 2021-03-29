Instagram’dan video paylaşan Eöel Sayın, “Sanki ilk defa izliyormuşum gibi seyrettim. Duygulandım. Hepsini çok özledim. Bir tek Metin Akpınar hayatta. Allah ona sağlık ve uzun ömürler versin. Sesini duymak için aradım ama ulaşamadım” açıklamasını yaptı.

'Yalancı Yarim' filminde; Tarık Akan, Münir Özkul, Kemal Sunal, Zeki Alasya ve Metin Akpınar başrolü paylaşıyor.

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