Emel Sayın’ı görünce aracın üzerine gül döktü

Emel Sayın önceki gün Bebek’teydi. Muhabirleri görünce aracını durdurup sohbet etti. Yakında konserlere başlayacağını ve dizi teklifleri aldığı anlattı. O sırada bir çiçekçi gelip, aracın üzerine gül dökünce ortaya keyifli görüntüler çıktı.