Emel Sayın’ı görünce aracın üzerine gül döktü
Bebek’te muhabirlerle sohbet eden Emel Sayın'ı gören çiçekçi aracının üzerine gül döktü. Sayın, çiçekçiye harçlık verip teşekkür etti. Hakan KIRARSLAN / POSTA
24 Haziran 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Emel Sayın önceki gün Bebek’teydi. Muhabirleri görünce aracını durdurup sohbet etti. Yakında konserlere başlayacağını ve dizi teklifleri aldığı anlattı. O sırada bir çiçekçi gelip, aracın üzerine gül dökünce ortaya keyifli görüntüler çıktı.