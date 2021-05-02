Emel Uslu Atik: STK’ların görevi kalkındırmak

Türkiye Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkilerden Sorumlu Platform Başkanı olan Atik,“Eğitim, sosyal refah ve istihdam konularında hükümet politikalarına paralel çalışmalar gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarının toplumun kalkınması açısından önemi büyük” dedi. Daha önce Anadolu’dan hiç çıkmamış, denizi görmemiş çocukları İzmir’e getireceklerini, hem kültürel açıdan hem de hayatlarında ilk kez denizi görecek çocukların ruhsal gelişimi açısından önemli olduğunu belirten Atik, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında anlamlı projeler hayata geçirdiklerini belirtti. Atik şöyle konuştu: “İçerisinde olduğumuz platformumuzda sayısız girişimciliğe imza attık. Ülkemizin dört bir yanında her bireyin taleplerini dile getirmesine yardımcı olduk. TÜSİAV ailesi olarak başkanımız Veli Sarıtoprak başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimizle pojeler üretmek, bu projelere kaynak bulmak ya da bu projeleri uygulamaya geçirmek yoluyla eğitim, sosyal refah ve istihdam konularında çalışmalar gerçekleştirdik.” Atik, 26 yıldır hizmet veren TÜSİAV’ın sosyal sorumluluk bilinci ile toplum için önemli projeler üretmeye devam ettiğini belirtti.

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