Emel Yıldırım kadınları kızdıracak: Kalın bacaklılara tayt yakışmıyor

'Spor yapmamış kızlar'

1993 Türkiye İkinci Güzeli Emel Yıldırım (46) 2017’de modacılığa soyunup tasarım yapmaya başlamıştı. Kendi adıyla parfüm de çıkaran Emel Yıldırım, kadınlara şık giyinmenin sırlarını verdi:

“Zayıflar; iri ve büyük desenli, kilolular ise küçük desenli kıyafetler tercih etmeli. Bazen yolda görüyorum; maşallah hiç spor yapmamış genç kızlarımız kalın kalın bacakları olduğu halde tayt giyiyor, hiç yakışmıyor” dedi.

'Sonu facia'

Emel Yıldırım, Kaan Ölker’in “Siz hiç estetik yaptırdınız mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Evet ama bin pişman oldum. 2007’de dudağıma yanlış enjekte edilen bir madde yüzünden zor günler geçirdim.

Almanya’ya gidip ameliyat oldum, çok acı çektim. Kadınlar her önüne gelene inanıp bıçak altına yatmamalı. Sonu facia olabiliyor işte.”







