Emel Yıldırım: Kilo karşıtı değilim
1993 Türkiye İkinci Güzeli Emel Yıldırım geçen hafta verdiği bir röportajda 'Kalın bacaklılara tayt yakışmıyor' açıklamasıyla tepki çekmişti. Halil Kalmuk / halil.kalmuk@posta.com.tr
04 Şubat 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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1993 Türkiye İkinci Güzeli Emel Yıldırım (46), 2017’de modacılığa soyunup kıyafet tasarımı yapmaya başlamıştı. Kendi adıyla parfüm de çıkaran Emel Yıldırım geçen hafta verdiği bir röportajda “Bazen yolda görüyorum; maşallah hiç spor yapmamış genç kızlarımız kalın kalın bacakları olduğu halde tayt giyiyor” demişti. Bu sözleri de tepki çekmişti.
'Saygım sonsuzdur'
Emel Yıldırım eleştiriler üzerine önceki gün şu açıklamayı yaptı: “Bu masumane röportajın beni ve kilolu ‘bayanları’ bu kadar üzeceği hiç aklıma gelmezdi. Yanlış anlaşıldım. Bilen bilir; asla kilo karşıtı değilim. Herkes zayıf olacak diye bir kaide yok. Kilolu insanlar tayt giyeceği zaman bir iki unsura dikkat eder, hoş durur düşüncesiyle söylemiştim. Kadına saygım sonsuzdur.”