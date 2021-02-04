Acun Ilıcalı, Instagram hesabından Esat Yontuç'un annesi Emel Yontuç'un vefatıyla ilgili paylaşımda bulundu. Emel Yontuç'un fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, Emel Yontuç'un fotoğrafının altına "Sen sadece Esat’ın annesi değil, dünyadaki bir melektin, en zor zamanımda omzuma kondun, evine aldın, benim hayata tutunmama vesile oldun. O evde bana gösterdiğin şefkati asla unutmayacağım. Seni hep kızlarıma örnek göstereceğim. Sen benim canım Emel teyzemsin... Nur içinde yat, hep aklımda olacaksın. Mekanın cennet olsun..." notu düştü.

Esat Yontuç'un eşi Hande Yontuç da sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Emel annemizin kaybetmemizin üzüntüsü içindeyiz. Seni çok seviyoruz Esathan'ın birtanecik babaannesi. Seni çok özleyeceğiz.



