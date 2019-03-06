Emenike derbiyi seyretmek için Kadıköy'e gelecek
Türkiye'de Fenerbahçe ve Karabükspor formaları giyen Nijeryalı golcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kadıköy'e geleceğini açıkladı
Üç sezon formasını giydiği Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer olan ve son olarak İspanya macerasının ardından kulüpsüz kalan Emenike, Instagram'dan yaptığı açıklamada derbi için Kadıköy'e geleceğini belirtti.
DERBİ İÇİN GELİYOR
Emenike, Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için İstanbul'a geleceğini açıkladı.