Üç sezon formasını giydiği Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer olan ve son olarak İspanya macerasının ardından kulüpsüz kalan Emenike, Instagram'dan yaptığı açıklamada derbi için Kadıköy'e geleceğini belirtti.

DERBİ İÇİN GELİYOR

Emenike, Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için İstanbul'a geleceğini açıkladı.