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Emenike derbiyi seyretmek için Kadıköy'e gelecek

Türkiye'de Fenerbahçe ve Karabükspor formaları giyen Nijeryalı golcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kadıköy'e geleceğini açıkladı

06 Mart 2019, Çarşamba 06:57
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Emenike derbiyi seyretmek için Kadıköy'e gelecek

Üç sezon formasını giydiği Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer olan ve son olarak İspanya macerasının ardından kulüpsüz kalan Emenike, Instagram'dan yaptığı açıklamada derbi için Kadıköy'e geleceğini belirtti.

DERBİ İÇİN GELİYOR

Emenike, Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

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