Aralık 2020'de resmen açıklanan dizinin merkezinde Samuel L. Jackson'ın Marvel evrenindeki yapımlarda canlandırdığı Nick Fury yer alacak ve aynı isimli çizgi roman serisinden uyarlanacak. Marvel evrenindeki birçok süper kahramanı barındıran crossover bir hikaye olan Secret Invasion, süper kahramanları kopyalarıyla gizlice değiştiren ve uzun vadede dünyayı işgal etmeyi planlayan Skrull’ları anlatıyor.

Dizinin kadrosunda Captain Marvel ve Spider-Man: Far from Home filmlerinde Skrull Talos karakterini canlandıran Ben Mendelsohn, Olivia Colman ve dizide kötü bir karakteri canlandırması beklenen Kingsley Ben-Adir de yer alıyor. Secret Invasion'ın senaryosunu Kyle Bradstreet (Mr. Robot) kaleme alıyor. Dizinin çekimleri sonbahar mevsiminde başlayacak.

Game of Thrones dizisindeki rolüyle 4 Emmy adaylığı kazanan Clarke'in kariyerinde Last Christmas, Me Before You, Terminator Genisys ve Solo: A Star Wars Story gibi yapımlar da bulunuyor.