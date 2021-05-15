Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke, oyunculuktaki başarısı kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Emilia Clarke, güzelliğinin sırlarını hayranlarıyla paylaşmayı da ihmal etmiyor. İngiliz oyuncu, cildini kuru ve soğuk havalardan korumak için hyaluronik asit içeren ince yapılı nemlendiriciler tercih ediyor. Emilia Clarke ayrıca kullandığı tüm cilt bakım ürünlerinin parabensiz ve parfümsüz olmasına da özen göstererek cildini zararlı kimyasallara karşı koruyor.

Hem cildini nemlendirmek hem de sağlıklı kalabilmek için bol su tüketmeyi de ihmal etmiyor güzel oyuncu. Elbette suyu plastik şişeden içmiyor! Bunun yerine yanında kendine özel matara bulunduruyor.

ŞİŞLİKLERİ DAHA HIZLI İNDİRİYOR

Emilia Clarke, nemlendirici, yüz maskesi ve göz kremi gibi kullandığı cilt bakım ürünlerini de buzdolabında saklıyor. Güzel oyuncu bu yöntemin cildine iyi geldiğini söylüyor. Buzdolabında saklanan göz kremleri, gözlerdeki şişliği daha hızlı indiriyor.



