Emiliano Sala için saygı duruşu
Galatasaray-Benfica maçı öncesinde uçak kazasında hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala için saygı duruşu yapıldı
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Benfica karşılaşması öncesinde Emiliano Sala unutulmadı.
Özel uçağın Manş Denizi'ne düşmesiyle hayatını kaybeden Sala için maçtan önce saygı duruşu yapıldı.
Ayrıca statta bulunan barkovizyonlardan da Sala'nın fotoğrafı gösterildi.
Bu haberi de okudularUçak enkazındaki cesedin Emiliano Sala'a ait olduğu açıklandı
İSTANBUL (İHA)