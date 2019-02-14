Emiliano Sala için saygı duruşu

Galatasaray-Benfica maçı öncesinde uçak kazasında hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala için saygı duruşu yapıldı

14 Şubat 2019, Perşembe 22:33 Son Güncelleme:
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Emiliano Sala için saygı duruşu

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Benfica karşılaşması öncesinde Emiliano Sala unutulmadı.

Özel uçağın Manş Denizi'ne düşmesiyle hayatını kaybeden Sala için maçtan önce saygı duruşu yapıldı.

Ayrıca statta bulunan barkovizyonlardan da Sala'nın fotoğrafı gösterildi. 

Bu haberi de okudularUçak enkazındaki cesedin Emiliano Sala'a ait olduğu açıklandı

İSTANBUL (İHA)


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