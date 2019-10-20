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28 yaşındaki model Emily Ratajkowski, günlük hayatında da derin dekolteli ve cesur kıyafetler tercih eden biri. Öyle ki, magazin sayfalarında Emily Ratajkowski'yi giyinik görmek neredeyse imkansız. Ancak bu kez durum çok farklı oldu.

Geçtiğimiz gün New York sokaklarında görüntülenen Emily Ratajkowski, tamamen giyinik haliyle ters köşe yaptı.

Köpeği Columbo ile parka giden Ratajkowski, bu kez soğuk nedir dinledi ve kışa ayak uydurdu.

Denim ceket ve pantolon giyen Emily Ratajkowski, boğazlı siyah bir body ile kombinini tamamladı. Bu kez dekolteden tamamen uzak bir kombin tercih eden Ratajkowski, beyaz kısa topuk çizmeleriyle yine feminen bir görüntü elde etmeyi başardı.

Ünlü manken, geçtiğimiz yıl, DKNY markası için kış kıyamet demeden iç çamaşırları ile New York sokaklarında yürümüştü.

Emily Ratajkowski, New York sokaklarında genellikle kameralara bu tarzda kıyafetlerle yakalanıyor;

Emily Ratajkowski ayrıca sosyal medya hesabında da oldukça cesur. Ünlü model, vücudunu sergilemekten asla çekinmiyor.



