Emily Ratajkowski, Maldivler tatilinde çektirdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. 28 yaşındaki modelin eşinin omuzuna çıkıp objektife gülümsediği fotoğraf dikkat çekti.

Emily Ratajkowski'nin 1 milyonun üzerinde beğeni alan pozuna yorum da yağdı. Genç oyuncunun bir takipçisi, "Harika çift! Öyle görünüyor ki harika zaman geçiriyorsunuz" yorumunu yaptı.

Bir başka takipçisi, son dönemde plaj giyimi tasarımı yapan Ratajkowski'nin üzerindeki mayonun kendi koleksiyonundan olup olmadığını sordu.

Sevimli çift

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Emily Ratajkowski ile eşinin tatil pozlarını sevimli bulduğunu belirtti.





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