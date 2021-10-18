Türk futbolunda bir dönemin başarılı isimlerinden olan Emin Kar, 18 Ekim Pazartesi günü hayata gözlerini yumdu. Hem futbol camiası hem de usta futbolcunun sevenlerini yasa boğan vefat haberiyle birlikte gözler Emin Kar’ın biyografisine çevrildi. İşte, Emin Kar kimdir? Eski Samsunspor başkanı Emin Kar kaç yaşındaydı, neden öldü? sorularının yanıtları…

EMİN KAR KAÇ YAŞINDAYDI VE NEDEN ÖLDÜ?

Emin Kar, 14 Ekim Perşembe sabahı kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Hemen tedavi altına alınan Kar’ın damarlarında tıkanıklık olduğu belirtilmiş, yapılan açıklamada eski futbol adamının durumunun ciddi olduğu söylenmişti.

61 Yaşındaki Emin Kar yaklaşık 5 gündür verdiği yaşam mücadelesinde galip gelemedi ve 18 Ekim Pazartesi sabahı hayata gözlerini yumdu.

Emin Kar'ın cenazesi Büyük Cami'de kılınacak ikindi namazına müteakiben toprağa verilecek.

EMİN KAR KİMDİR?

1960 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Emin Kar, futbola amatör Yalıspor'da adım attı. Orada oynadığı sırada o dönem İkinci Lig'de yer alan Samsunspor tarafından beğenilerek profesyonel lisansı çıkarılıp transfer edildi.

Samsunspor'a geldiği zaman takımda Samsunlu olmayan tek oyuncu Emin Kar idi. Mücadeleci futbolu, hırsı ve enerjik yapısıyla giydiği formayı 1981 yılından 1989 yılına kadar hiç çıkarmadı.

Savaş Demiral, Tanju Çolak ve Fatih Uraz gibi oyuncularla birlikte 1985-88 arasında kupa finalleri ve lig üçüncülükleri yaşayan efsane Samsunspor'un 6 numaralı futbolcusu oldu.

Son iki sezonunda ise kaptanlık pazu bandını takan Emin Kar’ın hayatı bir anda değişti. 20 Ocak 1989 tarihinde Malatya deplasmanına gidilirken yaşanan ve toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazası onun da hayatını tamamen alt üst etti. Kaza sonrası felçli kalan Emin Kar, o günden itibaren hayatını tekerlekli sandalyeye mahkum olarak sürdürdü. Samsunspor'un maçlarını özel aracıyla saha kenarından seyreden kaptan, bir dönem idari/ menajerlik de yaptığı Samsunspor'un 2012-14 yılları arasında başkanlığını da yaptı. 2018/19 sezonunda ise ikinci başkan olarak görev aldı.