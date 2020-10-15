Emina Jahovic bir anda gerildi

Mustafa Sandal’dan 2018’de boşanan Emina Jahovic kozmetik sektörüne soyunmuştu. Önceki gün markası ‘Yaemina Beauty’yi Etiler Villa Emma’da tanıttı. Davete sosyal medyada takipten çıkarttığı Mustafa Sandal katılmadı. Emina, eski eşine dair sorulardan hiç hoşlanmadı. “O çocuklarımın babası ama şimdi Yaemina’yı konuşma zamanı. Ayrıca ben özgür bir kadınım” dedi.