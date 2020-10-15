Magazin Emina Jahovic bir anda gerildi

Emina Jahovic bir anda gerildi

Magazin

Emina Jahovic bir anda gerildi

Emina Jahovic, 2018'de boşandığı Mustafa Sandal ile ilgili sorulardan hoşlanmadı. Ali KESER / POSTA

15 Ekim 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Mustafa Sandal’dan 2018’de boşanan Emina Jahovic kozmetik sektörüne soyunmuştu. Önceki gün markası ‘Yaemina Beauty’yi Etiler Villa Emma’da tanıttı. Davete sosyal medyada takipten çıkarttığı Mustafa Sandal katılmadı. Emina, eski eşine dair sorulardan hiç hoşlanmadı. “O çocuklarımın babası ama şimdi Yaemina’yı konuşma zamanı. Ayrıca ben özgür bir kadınım” dedi.

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