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Emina Jahovic: Bu yalan haberlerden hala bıkmadınız mı!

İş insanı Sadettin Saran ile altı aylık aşklarını geçen günlerde bitiren Sırp şarkıcı Emina Jahovic'i kızdıran haber...

21 Şubat 2019, Perşembe 16:52 Son Güncelleme:
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Emina Jahovic: Bu yalan haberlerden hala bıkmadınız mı!

Emina Jahovic'le Sadettin Saran'ın aşkı bitse de haklarındaki iddialar bitmiyor.

Jahovic, geçen günlerde Sırp basınına "Sadettin ile hayat görüşlerimiz farklı olduğu için ayrıldık" itirafı yapmıştı. 

Bu haberlerin ardından bu kez çiftin ayrılık nedeni olarak Sadettin Saran'ın cimri olması gösterildi.

Bu iddialara çok sinirlenen Emina Jahovic, sosyal medya hesabından "Bu yalan haberlerden hala bıkmadınız mı!" diyerek tepki gösterdi.

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