Emina Jahovic: Bu yalan haberlerden hala bıkmadınız mı!

Emina Jahovic'le Sadettin Saran'ın aşkı bitse de haklarındaki iddialar bitmiyor.

Jahovic, geçen günlerde Sırp basınına "Sadettin ile hayat görüşlerimiz farklı olduğu için ayrıldık" itirafı yapmıştı.

Bu haberlerin ardından bu kez çiftin ayrılık nedeni olarak Sadettin Saran'ın cimri olması gösterildi.

Bu iddialara çok sinirlenen Emina Jahovic, sosyal medya hesabından "Bu yalan haberlerden hala bıkmadınız mı!" diyerek tepki gösterdi.