Magazin Emina Jahovic: Çocuklarıma yıllardır destek olmuyor

Emina Jahovic: Çocuklarıma yıllardır destek olmuyor

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Emina Jahovic: Çocuklarıma yıllardır destek olmuyor

Emina Jahovic eski eşini 25 bin liralık nafakayı 2 aydır ödemediği gerekçesi ile icraya vermiş, evine haciz memurları göndermişti. Jahovic çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Mustafa Sandal ise eski eşinin iddialarıyla ilgili POSTA'ya konuştu.

13 Şubat 2021, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Boşnak kökenli Sırp şarkıcı Emina Jahovic, Mustafa Sandal ile 10 yıl evli kalıp 2018’de boşanmıştı. Herkese örnek olacak derecede medeni bir ayrılık yaşayan çift oğulları Yaman ve Yavuz için sık sık bir araya gelmeye devam ediyordu. Ancak dün magazin gündemine bomba gibi düşen habere göre Emina Jahovic eski eşini 25 bin liralık nafakayı 2 aydır ödemediği gerekçesi ile icraya vermiş, evine haciz memurları göndermişti.

‘Asla kabul etmiyorum’

Bunun üzerine açıklama yapan Emina Jahovic nafakanın 2 aydan daha uzun bir süre ödenmediğini iddia etti. Jahovic “Adalet sistemi boşanan tarafların çocuklarının haklarını takip eder. İştirak nafakasına müdahale etmek beni aşmaktadır. Çocuklarına yıllardır maddi destekte bulunmayan Mustafa Bey mağdur gösterilmiştir. Süre doğru değildir. Sıkıntıya giren birini affetmeyen imajını da asla kabul etmiyorum” dedi.

Yorum yapmadı

Mustafa Sandal eski eşinin iddalarıyla ilgili POSTA’ya şu açıklamayı yaptı; “Emina, Yaman ve Yavuz ile karantina döneminde. Bu zor süreçte çocuklarımın annesiyle ilgili herhangi kötü bir şey söylemem söz konusu değil. O yüzden yorum yapmamayı tercih ediyorum. Biz çocuklarımız için her koşulda ve her konuda uzlaşabilecek olgunluktayız.”

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