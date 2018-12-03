Emina Jahovic 'Gözbebeğim' notuyla paylaştı

2010 yılında İngiliz Rupert Burbidge ile evlenip İngiltere'ye yerleşen Başak Özbek geçen gün İstanbul Bebek'te görüntülenmiş ''Yıllardır Londra'dayım. Beni nasıl tanıdınız?'' demişti.

Emina Jahovic Başak Özbek ile daha önce çekilmiş olan bir fotoğrafını Instagram hesabından ''Gözbebeğim'' notuyla paylaştı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Başak Özbek: Beni nasıl tanıdınız?

İŞTE EMİNA JAHOVİC'İN PAYLAŞIMI: