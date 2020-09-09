Emina Jahovic: Hayatımda kimse yok

Yazılımcı Rona Gürçay’la aşk yaşadığı iddialarının doğru olmadığını söyleyen şarkıcı, “Hayatımda kimse yok, yalnızım. Sevgilim olsun isterim, o zaman bizi el ele görürsünüz” dedi. Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal’ın kendisine karışmadığını ancak çocukları için özel yaşamlarına dikkat ettiklerini de sözlerine ekledi.

'Sevgilim olsun isterim, o zaman bizi el ele görürsünüz'

Yazılımcı Rona Gürçay’la aşk yaşadığı iddialarının doğru olmadığını söyleyen şarkıcı, “Hayatımda kimse yok, yalnızım. Sevgilim olsun isterim, o zaman bizi el ele görürsünüz” dedi.

Öte yandan geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda bir estetik merkezine giden Emina Jahovic, muhabirlerin kendisini kapıda beklediğini öğrenince film gibi senaryo yazdı. Jahovic, şoförüne, estetik merkezi çalışanları aracılığıyla mekanın arka kapısına gitmesini söyledi. Şoför ise gazetecilere, "Yemek yemeye gidiyorum. Emina Hanım iki saaten önce çıkmaz" diyerek, mekan önünden uzaklaştı.

Birkaç dakika sonra kendi aracıyla estetik merkezinin önünden geçen Jahovic’in, yüzüne yaptırdığı işlemler sonrası görüntü vermemek için böyle bir taktik uyguladığı ortaya çıktı.







