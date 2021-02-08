Magazin Emina Jahovic ve çocukları corona virüse yakalandı

Emina Jahovic ve çocukları corona virüse yakalandı

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Emina Jahovic ve çocukları corona virüse yakalandı

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic ve çocukları Yavuz ile Yaman corona virüse yakalandı.

08 Şubat 2021, Pazartesi 10:46 Son Güncelleme:
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Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını devam ediyor. Ünlü şarkıcı Emina Jahovic’te çocuklarıyla birlikte virüse yakalandığını duyurdu. Tüm tedbirleri almasına rağmen Covid-19 şüphesiyle hastaneye başvuran Jahovic ve çocuklarının testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

Pandemi sürecinin başından beri gerçekten çok dikkatli ve özenli davranmamıza rağmen; maalesef çocuklarım Yavuz, Yaman ve benim Covid-19 test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik.

Tedavilerimize kıymetli doktorlarımızın kontrolünde, ev karantinasında devam ediyoruz. Bizlere iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Bu zor süreci dünyada en iyi yöneten ülkelerden biri olduğumuzu bizzat şahit oldum. Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum ve bu ülkede yaşadığım için onur duydum. Test aşamasından itibaren, öncelikle evimize kadar ilaçlarımızı getirdiler ve tüm süreçte her gün telefonla arayarak durumumuzu yakından takip ettiler. Bu duygusal ve korku dolu süreci çocuklarımla tek başıma atlatmaya çalışırken; aklımdan dünyanın her yerinde benzer veya daha zor şartlarla mücadele eden, bu hastalık sebebiyle sevdiklerini kaybeden milyonlarca insan geçti. Böyle bir süreçte bu kadar kıymetli bir desteği hissetmek ve yalnız olmadığımızı bilmek bize güç verdi. Bu vesileyle sonda zikredilen fakat başta gelen, en önemli ve kalpten teşekkürüm ise; Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Filyasyon Ekipleri, Aile Hekimlikleri ve Sağlık Çalışanlarımızadır.
Tüm bu süreçte ellerinden gelen hiçbir desteği bizlerden esirgemedikleri için kendim ve çocuklarım adına teşekkürü bir borç bilirim.

Saygı ve minnetlerimle...

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