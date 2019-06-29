Haziran 2018'de 10 yıllık evliliklerine nokta koyan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, çocuklarının mutluluğu için görüşmeyi sürdürdü.

Mustafa Sandal'ın sosyetik isim Melis Sütşurup ile yaşadığı aşk yüzünden iki yabancı kesilen ikili, oğulları Yavuz ve Yaman için iletişimlerini koparmadı. Eski eşler, önceki gün de çocuklarıyla Göcek tatiline çıktı.

EMİNA JAHOVİC'E ANNESİ, YENGESİ VE YEĞENLERİ EŞLİK ETTİ

Melis Sütşurup'la 7 aylık aşkı geçen günlerde sona eren Mustafa Sandal, ayrılık sonrası çocuklarıyla moral depoladı. Emina Jahovic'e ise eski eşiyle çıktığı tatilde annesi Senija Jahovic, yengesi Dusica Türkcan ve yeğenleri eşlik etti.

Geçen yıla kadar Mustafa Sandal'ın 5 milyon liralık teknesinde tatil yapan eski eşler, bu sene ise lüks bir otelde konakladı. Ancak ikili, tatilde birlikte paylaşım yapmaktan kaçındı. Eski eşlerin Göcek tatili, çocuklarıyla ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı.

Oğullarının mutluluğu için görüşmeyi sürdüren eski eşlerden Emina Jahovic, iki ay önce de Zorlu Center'da oturan Mustafa Sandal'ın birkaç yüz metre ilerisine taşınıp popçuya komşu olmuştu. (Takvim)