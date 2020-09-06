Magazin Emina Jahovic'in kaçış günü

Emina Jahovic'in kaçış günü

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Emina Jahovic'in kaçış günü

Şarkıcı Emina Jahovic, Nişantaşı’ndaki bir estetik merkezinde görüntü vermemek için kaçış planı hazırladı.

06 Eylül 2020, Pazar 08:55 Son Güncelleme:
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Arabasını mekanın arka kapasına çeken Jahovic, şoförüyle gazetecilere haber gönderip 2 saatten önce çıkamayacağını söyledi. Şaşırtma taktiği uygulayan şarkıcı, birkaç dakika sonra hızla arabasına bindi. Jahovic’in estetik merkezinde yüzüne yaptırdığı işlemler sonrası görüntü vermemek için böyle bir çaba sergilediği öğrenildi. Fakat Jahovic birkaç saat sonra Etiler’deki bir sitenin önünde görüntülendi. Şarkıcı, araç içerisinde suratını gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı.  

Emina Jahovic, fotoğraflarının çekilmemesini söyleyerek şoförü ve güvenlik görevlilerinden yardım istedi.


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