Emina Jahovic'ten ayrılan Sadettin Saran kampta stres attı
Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Diş Hekimi Emek Külür ile 5 yıllık evliliğine 2017’de nokta koymuştu. Halil Kalmuk/ POSTA
Boşanır boşanmaz da soluğu Avusturya Wört Gölü kıyısındaki detoks kampı Viva Mayr Kliniği’nde almıştı. Malum; iş insanı, 2018’de aşk yaşamaya başladığı ve nikah masasına oturacağı söylenen sevgilisi Emina Jahovic’ten geçen hafta ayrıldı.
Doğa ile baş başa
Sadettin Saran’ın ayrılık sonrası ilk işi yine Viva Mayr’a gitmek oldu. Doğa ile baş başa kalıp huzur buldu, stres attı, hem de Defne Samyeli’ne dair dedikodulardan uzaklaştı.
'İç dünyamızda ne yaşarsak, hayat da bize onu yansıtıyor'
Kampta çekilmiş fotoğrafını da Instagram hesabından paylaştı. Sadettin Saran sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına, “Hayatlarımız da tıpkı bu manzara gibi... İç dünyamızda ne yaşarsak, hayat da bize onu yansıtıyor” yazdı.
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