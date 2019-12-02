Boşanır boşanmaz da soluğu Avusturya Wört Gölü kıyısındaki detoks kampı Viva Mayr Kliniği’nde almıştı. Malum; iş insanı, 2018’de aşk yaşamaya başladığı ve nikah masasına oturacağı söylenen sevgilisi Emina Jahovic’ten geçen hafta ayrıldı.

Doğa ile baş başa

Sadettin Saran’ın ayrılık sonrası ilk işi yine Viva Mayr’a gitmek oldu. Doğa ile baş başa kalıp huzur buldu, stres attı, hem de Defne Samyeli’ne dair dedikodulardan uzaklaştı.

'İç dünyamızda ne yaşarsak, hayat da bize onu yansıtıyor'

Kampta çekilmiş fotoğrafını da Instagram hesabından paylaştı. Sadettin Saran sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına, “Hayatlarımız da tıpkı bu manzara gibi... İç dünyamızda ne yaşarsak, hayat da bize onu yansıtıyor” yazdı.





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