Emina Jahovic ile Sadettin Saran yedi ay aşk yaşayıp şubatta ayrılmıştı. Haziranda barıştılar. Ancak bir ay önce ilişkilerini bitirme kararı aldılar. Bu arada Sadettin Saran’ın, Cem Yılmaz’la ilişkisini noktalayan Defne Samyeli ile yakınlaştığı iddia edildi.

Emina sessizliğini bozdu

Sessizliğini bozan Emina Jahovic “Ayrıldığımız doğru. Ama bunun Defne Samyeli ile ilgisi yok. Bir süre yalnız kalmak istiyorum” dedi.

Barışmaları an meselesi

Bu arada Defne Samyeli ile Cem Yılmaz’ın, Bebek Otel’de buluşup yemek yedikleri iddia ediliyor. İki ay önce ayrılan çiftin barışması an meselesi.





Bu haberi de okudular Defne Samyeli'yi kızdıran soru