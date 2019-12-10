Emina Jahovic sessizliğini bozdu: Ayrılığın Defne Samyeli ile ilgisi yok
Saadettin Saran 2018’de aşk yaşamaya başladığı ve nikah masasına oturacağı söylenen sevgilisi Emina Jahovic ile geçen ay ayrılmıştı.
Emina Jahovic ile Sadettin Saran yedi ay aşk yaşayıp şubatta ayrılmıştı. Haziranda barıştılar. Ancak bir ay önce ilişkilerini bitirme kararı aldılar. Bu arada Sadettin Saran’ın, Cem Yılmaz’la ilişkisini noktalayan Defne Samyeli ile yakınlaştığı iddia edildi.
Emina sessizliğini bozdu
Sessizliğini bozan Emina Jahovic “Ayrıldığımız doğru. Ama bunun Defne Samyeli ile ilgisi yok. Bir süre yalnız kalmak istiyorum” dedi.
Barışmaları an meselesi
Bu arada Defne Samyeli ile Cem Yılmaz’ın, Bebek Otel’de buluşup yemek yedikleri iddia ediliyor. İki ay önce ayrılan çiftin barışması an meselesi.