Emine Bulut, ölüme adım adım böyle götürüldü

Dava dosyasına giren görüntülerde Fedai Varan, lokantanın önünde Emine Bulut ile tartışıp ardından tartaklıyor.





Fedai Varan'a kızı engel olmaya çalışırken, çevredekiler müdahale etmiyor.





Fedai Varan'ın daha sonra Emine Bulut'a yumruk atıp, içeriye soktuğu ve orada yaşanan kargaşa, Emine Bulut'u bıçakladıktan sonra dışarıya çıkarıldığı ve kızları F.B.V.'nin baygınlık geçirdiği görülüyor.





'Yaklaşırken belindeki bıçağı kontrol ediyor'





Dosyadaki görüntü çözümlemesinde ise olay şöyle anlatıldı:





"18 Ağustos günü saat 18.27 sıralarında Emine Bulut, kızı F.B.V. ile minibüs durakları önünde yürürken, Fedai Varan, 5 metre geride eski eşi ve kızını takip ediyor.





Emine Bulut yolda durup, arkasına dönüyor ve Fedai Varan’a bir şeyler söylüyor.





Fedai Varan, Emine Bulut’a yaklaşırken sol eli ile tişörtünün sol tarafında belinde takılı olan bıçağı kontrol ediyor.









Fedai Varan, Emine Bulut'un yanına giderek bir şeyler konuşuyor.





Yaklaşık 9 saniyelik konuşmadan sonra Emine Bulut, kızı ve Fedai Varan lokantaya giriyor.





1 dakika sonra Fedai Varan, tek başına çıkıyor.





Emine Bulut ve kızı da dışarıya çıkıyor.





Fedai Varan, Emine Bulut’un kolundan tutmaya çalışıyor, yanlarında bulunan F.B.V. babasına vuruyor.









Fedai Varan, Emine Bulut’un sol kolunu tutuyor, eli ile yumruk vurmak suretiyle darbediyor.





Darbettikten sonra Emine Bulut, iş yerine giriyor ve arkasından Fedai Varan giriyor.





40 saniye sonra Fedai Varan, lokantadan çıkarılıyor."





Taksiyle kaçtı, alkolle yakalandı





Dosyada yer alan bilgilere göre Fedai Varan, olay yerinden taksi ile uzaklaşırken, köprü altında bira içerken polisler tarafından gözaltına alındı.





Soruşturma sırasında verdiği ifadesinde ise Emine Bulut'un evleneceğini söylemesi üzerine kızının velayetini istediğini, buna karşı çıkınca tartıştıklarını, hakaret edince kendisini kaybederek Emine Bulut'u öldürdüğünü ileri sürdü.





3 ay uzaklaştırma ve hapis cezası verilmiş





Fedai Varan hakkında 2014 yılında Emine Bulut'a karşı 'hakaret' ve 'tehdit' suçları işlediği gerekçesiyle 3 ay süreyle eski eşinin yanına yaklaşmama cezası verildiği, ayrıca aynı yıl ve 2015 yılında nafaka hükümlerine uymadığı gerekçesiyle de 3 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığı ortaya çıktı.













#neolmuştu





Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi olan Fedai Varan, 18 Ağustos günü 6 yıl önce boşandığı Emine Bulut'u, kızı F.B.V.'nin gözü önünde lokantada bıçakladı.





Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.





Yaralı halde "Ölmek istemiyorum" diye feryat ederken çekilip sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı.









Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





Fedai Varan hakkında jet hızıyla iddianame hazırlandı ve Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılaması başladı.





Annesi, babası tarafından gözleri önünde öldürülen F.B.V. ise devlet tarafından koruma altına alınırken, yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla kendisine kayyum atandı.





Pazartesi günü görülecek ikinci duruşma öncesi, olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.





Dava dosyasına giren mobese görüntülerinde, Emine Bulut'un, eski eşi tarafından adım adım ölüme götürülmesi yer aldı.





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