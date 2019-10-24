Emine Bulut cinayeti önlenebilirdi...Koruma kararı verilmemiş!

Kırıkkale’de 18 Ağustos’ta Emine Bulut, küçük kızı F.B.V.’nin gözü önünde eski eşi Fedai Varan tarafından boğazından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Bulut hastaneye kaldırılırken, “Ölmek istemiyorum” şeklindeki feryadı ile hafızalara kazındı. Dava dosyasında ortaya çıkan belgeler, kolluğun Bulut cinayetine ilişkin ihmali olduğu iddiasını gündeme getirdi. Dava dosyasına giren, 22 Ağustos tarihli “CD izleme tutanağına” göre Emine Bulut, saat 14.20.13 sıralarında yanında küçük kızıyla eski eşinin takibinden kurtulmak için Cumhuriyet Polis Merkezi’ne sığındı.

'Resen de koruma kararı alınabilir'

Görüntülerde Bulut’un saat 14.49.22’de karakoldan ayrıldığı anlaşılıyor. Bulut, polis merkezinden ayrıldıktan sonra saat 15.00’de 4 polisin imzasının bulunduğu bir tutanak tutuldu.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nn haberine göre, Tutanakta, Bulut’un eşinden şikâyetçi olmadığı belirtilerek şöyle denildi:

“18 Ağustos 2018 günü saat 14.00 sıralarında boşandığı eşi tarafından takip edildiği gerekçesiyle Polis Merkezime gelen Emine Bulut isimli şahısla Polis Merkezinden yapılan mülakatta, Polis Merkezine geldiğinde yanında bulunan 11 yaşlarındaki F.B.V isimli kızının henüz 3 aylıkken boşandığı eşi ile çarşıda karşılaşarak tartıştıklarını ve eşi tarafından takip edildiğini beyan etmiş olup, ayrıca boşandığı eşi tarafından cep telefonuna gönderilen küfürlü SMS’lerin olduğunu ancak bunları kızının yanında göstermeyeceğini beyan etmesiyle Grup Amiri ve Teşhis odasına geçildiği, adı geçen bayanın eşi tarafından gönderildiğini iddia ettiği bariz küfürlü SMS’leri kendi telefonundan göstermiş, tahmini 10-15 dk. sonra odanın penceresinden Zafer Caddesi giriş istikametine bakarak onu takip eden boşandığı eşinin gitmiş olduğunu ve artık kendisinin de gitmek istediğini beyan üzerine kendisine konuyla ilgili bir şikayeti olması halinde müracaatını almamız gerektiği hatırlatılmış, iş bu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır.”

Emine Bulut'u öldüren Fedai Varan

Emekli aile mahkemesi hâkimi Michoacanğ, “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da murat edilen şey, kadının şiddetten korunmasıdır. Kadının şikâyetçi olup olmaması hiç önemli değildir. Önemli olan bu tedbir almaya yetkili kolluk amirinin bir şiddetin olduğundan haberdar olmasıdır. Ayrıca şiddet mağduru kadının şikâyetine gerek yoktur. Resen de koruma tedbir kararı verilebilir” dedi.

'Karakola gitmesi tek başına şikayettir'

Tutanakta imzası bulunan polisler hakkında soruşturma başlatılmasını sağlayan sanık avukatı Ersoy Aytaç şu açıklamayı yaptı: “Emine Bulut karakolda iken eski kocası hakkında şikâyetçi olmadığına dair bir tutanak tutulduğu görülüyor. Ancak bu tutanağın iddiasıdır. Tutanakta, Emine Bulut’un imzası yoktur. Çocuğu ile birlikte karakola sığınması, eski kocasının kendisini takip ettiğini söylemesi ve küfürlü olduğu iddia edilen SMS’leri de göstermesi tek başına şikâyettir. Benzer birçok dosyada şiddet mağduru kadınların, şiddet gördüğü erkekleri şikâyet etme konusunda çok büyük çekinceleri var. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da kolluk amirinin şiddet mağduru kadını korumaya yönelik tedbir alma yetkisi ve sorumluluğu yasada var iken, bunun uygulanmadığını görüyoruz”

İşte 6284 sayılı kanun

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da “Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmi dört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar” hükmü yer alıyor. Yasaya göre, şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi ortaya çıkması halinde kolluk amirlerince koruma kararı verilmesi mümkün.

#olayıngeçmişi

Kırıkkale’de yaşayan Emine Bulut, 4 yıl önce boşandığı Fedai Baran tarafından 18 Ağustos tarihinde kızının gözleri önünde öldürüldü.

Emine Bulut bıçaklandıktan sonra "Ölmek istemiyorum" kızı ise sarılarak "Anne lütfen ölme" diye feryat ederken Berat Y. (19), isimli bir genç cep telefonu ile görüntüledi.

Yürekleri dağlayan görüntüler birçok kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği ise cinayetle ilgili sosyal medya ve medya kuruluşlarında yer alan olay anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirdi.

Siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri olaya tepki göstermiş, 81 ilde, basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Emine Bulut’un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini belirtmiş, Emine Bulut’un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar Enver Kılıç, yönetim kayyumu olarak atanmıştı.

Emine Bulut cinayeti davasının ilk duruşması 9 Ekim Çarşamba günü yapılmıştı.



