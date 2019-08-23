Kırıkkale'de, 18 Ağustos'ta Emine Bulut (38) dört yıl önce boşandığı Fedai Baran (43) ile lokantada buluşmuştu. Tartışma çıkmıştı.

Fedai Baran'ın, 10 yaşındaki kızları F.B.B'’nin önünde defalarca bıçakladığı Emine Bulut ölmüştü.

Kaçan Fedai Baran yakalandığında ''Kızımızın velayeti konusunda konuşurken bana hakaret etti. Her zaman yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum'' demişti.

EN KORKUNÇ TANIKLIK

Katil koca Feda Baran tutuklanmıştı.

Dehşet verici olayın yaşandığı lokantada çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Görüntüde kanlar içinde kalan Emine Bulut, ''Ben ölmek istemiyorum'' diye bağırıyor. Küçük kızı ise başını tutarak destek olmaya çalıştığı Emine Bulut'a ''Anne lütfen ölme'' diyerek ağlıyor.

Bu görüntüler yürek yaktı.

ÖLMEK İSTEMİYORUZ!

Anıtsayaç verilerine göre Emine Bulut bu yıl içerisinde erkek şiddeti sonucu yaşamını yitiren 222. kadın oldu.

Haluk Levent'ten "Emine’nin evladı artık bizim evladımızdır! Ahbap’lar olarak ne gerekiyorsa yapacağız" açıklaması geldi.

#EmineBulut, #AnneLütfenÖlme, #Ölmekİstemiyorum ve #Ölmekİstemiyoruz etiketleriyle tepkiler yükseliyor.

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