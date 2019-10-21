Emine Bulut cinayetinde karar çıktı

SON DAKİKA: Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan katil zanlısı Fedai Varan ile maktul Emine Bulut’un annesi, babası, ailesi ve çok sayıda avukat katıldı.

Cezaevindeki kardeşleri SEGBİS sistemiyle katıldı

Emine Bulut’un cezaevindeki kardeşleri Mikail ve Bekir Bulut, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

İkinci kez hakim karşısına çıktı

Fedai Varan'ın, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Fedai Varan ile Emine Bulut'un ailesi, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 81 ilden baro temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşuları ve kadın dernekleri temsilcileri katıldı. F.B.V. ise duruşmaya getirilmedi. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan kadın derneklerinin temsilcileri, açıklama yaptı. Duruşmada Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut, torunu F.B.V’nin velayetini almak için vasi tayin edilmesini istedi.













Sanık avukatından 5 talep

Sanık avukatı Ersoy Aytaç, kovuşturmanın genişletilmesini isteyerek, kadın örgütlerinin davaya dahil edilmesi, dosya içeriğinin dijital verilerle birlikte sivil toplum kuruluşları ile paylaşılması, sanığın sorgusundan sonra ilk celse dinlenen tanıkların tekrar dinlenmesi, F.B.V'ye uzman eşliğinde soru sorma ve Emine Bulut'un öldürüldüğü gün saat 14.00 sıralarında gittiği Kırıkkale Cumhuriyet Polis Merkezi'ndeki 4 polisin tanık olarak dinlenmesi talebinde bulundu.

4 polise soruşturma

Söz konusu polisler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını da belirten Aytaç, "Polis merkezinde tutulan tutanakta Emine Bulut'un 11 yaşlarında bir kız çocuğu ile emniyete geldiği, Emine Bulut'un kızı 3 aylıkken eşinden boşandığı, eşi ile tartıştığı, kendisine küfürlü mesajlar gönderdiğini söylediği yer alıyor. Emine Bulut'un, mesajları kızının yanında polislere göstermeyeceğini söylemesi üzerine genç kadının gruplar amiri ile teşhis odasına geçerek burada mesajları gösterdiği, tahmini 10-15 dakika sonra camdan bakarak onu takipte olan boşandığı eşinin gitmiş olduğunu düşünerek polis merkezinden ayrıldığı belirtiliyor. Tutanak saati 15.00. Muhtemelen bu tutanak Emine Bulut karakoldan ayrıldıktan sonra tutulmuştur. Ancak ne zaman tutulduğu hiçbir zaman ispat edilemeyecek. Cinayetten sonra dahi tutulmuş olabilir" dedi. Öte yandan, 4 polis hakkında idari soruşturma başlatıldığı da öğrenildi .

"Başka türlü acımız dinmez"

Müşteki avukatları, sanık avukatının taleplerinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu söyleyerek taleplerin reddedilmesini istedi. Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut, sanığın en ağır ceza ile cezalandırılmasını isteyerek, "Başka türlü bizim acımız dinmez" dedi.

Sanık: Adil yargılanmıyorum

Mahkeme Başkanının son sözünü sorduğu sanık Fedai Varan "Adil yargılanmıyorum. Susma hakkımı kullanıyorum" dedi.

Ömür boyu hapse çarptırıldı

Mahkeme heyeti, sanık Fedai Varan'ın eylemini 'kasten adam öldürme' kapsamında değerlendirip, TCK'nın 81'inci maddesi gereği ömür boyu hapis cezasına hükmederken, indirim taleplerini reddetti. Emine Bulut'un yakınları, karara tepki göstererek salonda sanığın üzerine yürüdü ve arbede yaşandı. Araya giren güvenlik görevlileri sanığı salondan çıkardı.

#olayıngeçmişi

Kırıkkale’de yaşayan Emine Bulut, 4 yıl önce boşandığı Fedai Baran tarafından 18 Ağustos tarihinde kızının gözleri önünde öldürüldü.

Emine Bulut bıçaklandıktan sonra "Ölmek istemiyorum" kızı ise sarılarak "Anne lütfen ölme" diye feryat ederken Berat Y. (19), isimli bir genç cep telefonu ile görüntüledi.

Yürekleri dağlayan görüntüler birçok kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği ise cinayetle ilgili sosyal medya ve medya kuruluşlarında yer alan olay anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirdi.

Siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri olaya tepki göstermiş, 81 ilde, basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Emine Bulut’un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini belirtmiş, Emine Bulut’un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar Enver Kılıç, yönetim kayyumu olarak atanmıştı.

Emine Bulut cinayeti davasının ilk duruşması 9 Ekim Çarşamba günü yapılmıştı.

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