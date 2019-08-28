Varan, tek kişilik bir koğuşa yerleştirildi. Herhangi bir saldırı ihtimaline karşı da diğer mahkûmlarla temas imkânı en aza indirildi. Varan hakkında açılan davada kendisini savunması için henüz bir avukat başvuru yapmadı. Kırıkkale Barosu Başkanı Erol Çakır şunları söyledi: “Emniyet ve savcılık aşamalarında CMK (Ceza Muhakemeleri Kanunu) bürosundan kendisine bir avukat tayin edilmişti.

Süreç tamamlanınca bu avukatın görevi sona erdi. Eğer mahkeme sürecinde bir avukatı olmazsa, ilgili mevzuat gereği tayin edilecek.” Varan, 9 Ekim’de Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşmaya çıkacak.

KIZIMIN BABASI, İŞSİZ KALMASIN

Öte yandan Emine Bulut’un 2014 yılında Varan’a açtığı ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ davasında ceza alıp işsiz kalmasından endişe ettiği için şikâyetini geri aldığı ortaya çıktı. Emine Bulut’un, “Kızımın babası, işsiz kalmasın” diyerek şikâyetini geri alması üzerine de dosya düştü.

İLK DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Kırıkkale'de 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda 10 yaşındaki kızı F.B.B'nin gözleri önünde eski eşi Emine Bulut'u (38) bıçaklayarak vahşice öldüren Fedai V. (43), 9 Ekim Çarşamba günü Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. Türkiye'nin çeşitli illerinden davaya müdahil olmak isteyen avukatlar mahkemeye başvuru yaptı. Mahkeme sürecinde Fedai V.'nin bir avukatı olmazsa ilgili mevzuat gereği bir avukatın tayin edileceği öğrenildi.

Fedai V., geçen Pazartesi günü tutuklu bulunduğu Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinden Bolu’daki F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine nakledilmişti.

100 AVUKAT BAŞVURDU

Fedai Varan’ın, Kırıkkale 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde 9 Ekim’de yargılanmasına başlanacak. Bu arada Türkiye’nin çeşitli illerinde yaklaşık 100 avukatın davaya müdahil olmak için başvuru yaptığı öğrenildi. Ayrıca, emniyet ve savcılık aşamalarında CMK bürosundan kendisine tayin edilen avukatın görevi, sürecin tamamlanmasıyla sona erdi. Varan’ı mahkemede savunması için görevlendirilen Kırıkkale Barosu’na bağlı birçok avukatın ise görevi geri iade ettiği bildirildi.

Kırıkkale Barosu Başkanı Erol Çakır, "Kırıkkale Baromuza bağlı hiçbir avukat arkadaşımız, Fedai Varan’ın avukatlığını kabul etmedi. CMK tarafından görevlendirilen birçok avukat arkadaşımız da görevi geri iade etti. Kırıkkale Barosu olarak Emine Bulut’un bütün davalarında yanında olacağız" dedi.

MEKTUP YAZMIŞ

Ayrıca, önceki gün Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan güvenlik nedeniyle Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilen Fedai Varan’ın, tutuklandıktan 1 gün sonra Kırıkkale’de cezaevi yönetimine mektup yazdığı ortaya çıktı. Varan, mektubunda "Kimsem yok, maddi durumum yok. Bu yüzden devletimin beni savunmasını istiyorum" dediği öğrenildi.





Hürriyet-İHA-DHA