Emine Bulut davasında yeni gelişme
Emine Bulut'u öldüren eski eşi Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezası kararına, ailenin avukatı itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu
Kırıkkale’de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi Emine Bulut’u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan hakkında dün karar çıkmıştı.
Cinayet sanığı Fedai Varan 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldı. Cezada indirim uygulanmadı.
Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezası kararına, ailenin avukatı itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.