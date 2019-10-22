Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut'u öldüren eski eşi Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezası kararına, ailenin avukatı itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu

22 Ekim 2019, Salı 17:19 Son Güncelleme:
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Emine Bulut davasında yeni gelişme

Kırıkkale’de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi Emine Bulut’u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan hakkında dün karar çıkmıştı.

Cinayet sanığı Fedai Varan 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldı. Cezada indirim uygulanmadı.

Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezası kararına, ailenin avukatı itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

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