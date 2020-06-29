Emine Çubukçu, Women to Watch Europe 2020 listesinde!

Dünyanın önde gelen pazarlama ve reklam yayını Ad Age tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Women to Watch Europe 2020 ödülleri sahiplerini buldu. Ogilvy İstanbul CEO’su Emine Çubukçu, medya, pazarlama ve reklam dünyasında geçen bir yıl içerisinde önemli işlere imza atan Avrupa’nın en başarılı 20 kadınından oluşan listeye ismini yazdırdı.

Emine Çubukçu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Avrupa genelindeki kadınların başarılarını kutlayan bu listede yer almaktan ve Türkiye’yi temsil etmekten büyük onur duydum. Ancak bildiğim bir şey var ki, bu ödüller hiçbir zaman tek kişinin başarısını yansıtmıyor. Arkanızda size inanan, güvenen ve destek veren insanlar olması çok önemli. Çünkü kanatlarınızın altındaki rüzgar ne kadar güçlü ise o kadar yükseğe uçabilirsiniz. Ajans olarak başarımızı teyit eden bu ödül için tüm Ogilvy İstanbul ailesine teşekkür ederim” diye konuştu.

Sektörde dönüşümün lideri

Reklam, halkla ilişkiler ve lobicilik alanında Türkiye’de ve ABD’de 27 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Emine Çubukçu’nun bu başarısında, Ogilvy İstanbul CEO’su olarak ajansın reklam, halkla ilişkiler ve dijital iletişimde markaları değerli kılacak bir itici güce dönüşmesinde oynadığı liderlik rolü etkili oldu.

Çubukçu, ajansın yeniden yapılanması sürecinde yaptığı dijital ajans satın alımı ile müşterilerine daha bütünleşik ve zenginleşmiş bir marka deneyimi yaratma yolunda önemli mesafe kat etti. İletişim ajansı olmanın güçlü mirası ve iç görü odaklı yaklaşımını dünya klasmanında bir dijital ajansın inovatif teknolojileriyle bir araya getirdi. “Teknoloji” ve “Müşteri Etkileşimi ve Satış” birimlerini hayata geçirerek markalara yenilikçi bir ajans-müşteri ilişkisi ve tüketicilerle yeni bağ kurma yolları sunmaya başladı.

Women to Watch, başarılarıyla sektörün dönüşümüne liderlik eden; ürettikleri çözümlerle, imza attıkları yaratıcı işlerle ve hayata geçirdikleri inisiyatiflerle fark yaratan öncü kadınları onurlandırarak kadınlar için rol modeller sunan güçlü bir ağ oluşturuyor.



