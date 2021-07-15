Siyaset Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar yaşadı

Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar yaşadı

Siyaset

Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar yaşadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bugün açılışı gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini özel ses ve görsel efektlerle anlatan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar yaşadı.

15 Temmuz 2021, Perşembe 21:53 Son Güncelleme:
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Eşi Emine Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile müzeyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

"Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" başlıkları altında yer altına inşa edilen 8 salonu gezen Erdoğan, 15 Temmuz gününün anlatıldığı videoyu izledi.

Erdoğan ve beraberindekiler, mapping uygulamasıyla sonik patlamaların ve tank seslerinin canlandırıldığı koridoru gezdi, selaları dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz'da direnen vatandaşların yaşadıklarının özel bir prodüksiyonla paylaşıldığı görüntüleri izlerken duygusal anlar yaşadı.

AA

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