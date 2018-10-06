Emine Erdoğan AK Partili kadınlarla bir araya geldi

AK Parti'nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Emine Erdoğan, teşkilat mensubu kadınlarla biraraya geldi. Cumartesi akşam saatlerinde gerçekleşen buluşmaya Kadın Bakan ve Milletvekilleri, eşleri ve teşkilatın farklı kademelerinde görev alan kadınlar katıldı. Toplantıda Emine Erdoğan, katılımcılarla sohbet etti. Yaptığı konuşmada, milletin teveccühüne mazhar olmuş vekil ve ailelerin sorumluluklarına değindi. 'Aldığımız terbiye bu makamlarla övünmeyi, gururlanmayı değil, 'ben daha ne yapabilirim?' sorumluluğunu gerektirir. Makamlar emanettir.' dedi.

'KADINLAR BAŞARININ ORTAĞIDIR'

AK Parti'nin başarı hikayesinde kadın emeğinin özel bir yeri olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, 'Kadınlar başarının ortağıdır' deyip, artık toplumun yeni beklentileri olduğunun altını çizerek, kadınların siyasetin sert köşelerini yumuşatacak alanlara özel önem vermesini tavsiye etti.

Milletvekillerinden özellikle iki konuyu takip etmeleri ricasında bulundu. 2018 yılında etkin şekilde başlayan Sıfır Atık projesinin tüm illerde yerleşmesinin, belediyelerin bu sisteme uygun atık yönetimine geçmesinin önemine değindi. Öte yandan hayvanları koruma kanununun mecliste bir an önce ele alınması gerektiğinin altını çizdi. 'Mahlukatın her türü, bizim için hizmete layıktır. 'Yeryüzündekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin' buyuruyor Hadis-i Şerif.' dedi.

Emine Erdoğan sözlerini şöyle bitirdi; 'Şehit ve gazilerimizin aileleri, başımızın tacı şehitlerimizin emanetidir. İhtiyaçlarını gözetelim, yüreklerini hoş tutalım.'

Emine Erdoğan konuşmasının ardından teşkilat mensupları ile fotoğraf çektirdi.

SIFIR ATIK SANAT ATÖLYESİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın düzenlendiği otelde çocuklara yönelik atölye çalışması yapıldı. Emine Erdoğan, torunlarının da katıldığı Sıfır Atık Sanat Atölyesi'ni ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın düzenlendiği otelde çocuklara yönelik atölye çalışması yapıldı.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca toplantının yapıldığı Kızılcahamam Eliz Otel'de gerçekleştirilen "Sıfır Atık Sanat Atölyesi" etkinliğini, Emine Erdoğan ziyaret ederek, çocukların ürettiklerini inceledi ve onlarla sohbet etti.

Çocukların aileleri ile keyifli vakit geçirebilmeleri ve çevre duyarlılıklarının artırılması amaçlanan 3 saatlik etkinliğe, Emine Erdoğan'ın torunları da katıldı.

Etkinlikte Esra Albayrak ile bazı milletvekilleri de çocukların tasarımlarına eşlik etti.

Projenin çocukların sorumluluğunda da sürdürülebilirliğinin sağlanmasının amaçlandığı atölye çalışmasına katılanlara, "Sıfır Atık Gönüllüsü" kartları hediye edildi.

'AK PARTİ ÇEVRE DUYARLILIĞININ KÜÇÜK YAŞTA BAŞLAYACAĞINA İNANAN BİR PARTİDİR'

Ziyaretinin ardından Emine Erdoğan, Twitter hesabından atölye çalışmasına ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Emine Erdoğan, "SıfırAtık" etiketini kullandığı paylaşımında, "Çocuklarımız atıklardan sanat eseri yaptılar. Hem çevre duyarlılığı kazandılar hem de ruhlarını beslediler. AK Parti, çevre duyarlılığının küçük yaşta başlayacağına inanan bir partidir." ifadelerine yer verdi.

'ÇOCUKLARIMIZI DAHİL ETTİK'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Emine Erdoğan'ın himayelerinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi'ne, partinin yetkili kurullarını bir araya getiren kamp vesilesiyle çocukları da dahil ettiklerini söyledi.

Emine Erdoğan'ın atölyeyi ziyaret ederek, çocuklarla vakit geçirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaaslan, kendisine teşekkürlerini sundu.

Karaaslan, etkinlikte, otelden çıkan kağıt, karton, plastik atıklarla organik atıkları kullanan çocukların uzman eğiticiler eşliğinde bunları sanat eserine dönüştürdüğünü vurgulayarak, "Atıkların çöp değil, pek çok farklı türdeki esere dönüşebileceğini gördük. 3 saat süren atölye çalışmamızın hem çocuklarımızın iyi vakit geçirebilmesine hem de çevre duyarlılığının artırılmasına vesile olduğu düşüncesindeyim." dedi.