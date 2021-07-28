Emine Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanının eşini misafir etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun Türkiye ziyaretinin iki ülke ilişkilerini artıracağına inandığını bildirdi.
28 Temmuz 2021, Çarşamba 11:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun eşi Ana Dias Lourenço'yu misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
Ana Dias Lourenço ile fotoğrafını da paylaşan Erdoğan, "Bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerimizi artıracağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
BUNLARI DA OKUYUN