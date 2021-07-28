Türkiye Emine Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanının eşini misafir etti

Emine Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanının eşini misafir etti

Türkiye

Emine Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanının eşini misafir etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun Türkiye ziyaretinin iki ülke ilişkilerini artıracağına inandığını bildirdi.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 11:25 Son Güncelleme:
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Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun eşi Ana Dias Lourenço'yu misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Ana Dias Lourenço ile fotoğrafını da paylaşan Erdoğan, "Bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerimizi artıracağına inanıyorum." ifadesini kullandı.


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