Siyaset Emine Erdoğan, Bosna Hersek’te Aliya İzzetbegoviç Vakfı’nı ziyaret etti

Emine Erdoğan, Bosna Hersek’te Aliya İzzetbegoviç Vakfı’nı ziyaret etti

Siyaset

Emine Erdoğan, Bosna Hersek’te Aliya İzzetbegoviç Vakfı’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna-Hersek resmî ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, başkent Saraybosna’da Aliya İzzetbegoviç Vakfını ziyaret etti. Erdoğan, İzzetbegoviç'in kızlarından vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı

27 Ağustos 2021, Cuma 17:09 Son Güncelleme:
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Emine Erdoğan, Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kızları Sabina İzzetbegoviç ve Leyla Aksamiya-İzzetbegoviç tarafından vakıf merkezinde karşılandı. Ziyarette Emine Erdoğan'a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç de eşlik etti.


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