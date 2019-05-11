İbn Haldun Üniversitesi yararına düzenlenen 2019 Geleceğin Yıldızları İçin Karma Eserler Sergisi’nin açılış töreni, Büyük Çamlıca Camii Sergi Salonu'nda gerçekleşti.

Emine Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, herkesi en kalbi duygularla selamladığını dile getirerek Ramazan-ı Şerifi tebrik ettiğini söyledi.

Erdoğan, "Rahmetin bir sağanak gibi yağdığı bu kutlu ayın, tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Allah ibadetlerimizi kabul etsin, bizleri hayırlısıyla bayrama eriştirsin. Açılışının hemen ardından Büyük Çamlıca Camii’nin böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapması, son derecesevindirici" diye konuştu.

Burada, hayırseverlerin bağışladıkları eserlerden oluşan bir serginin görüleceğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi sergiden elde edilecek olan gelir, İbn Haldun Üniversitesi'nin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılacak. İnanıyorum ki buraya ekeceğimiz ilim tohumları, geceleri yolumuzu aydınlatan yıldızlar gibi medeniyet ufkumuzu da aydınlatacaktır. Emeği geçen herkese, özellikle hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sahip olduklarımızı, bilhassa böylesine nadir eserleri ilim yolunda vakfetmenin insana verdiği hazzın tarifi yapılamaz. Medeniyetimizi temsil eden eserlerin, yine medeniyet inşasında hizmete sokulması takdire şayandır. Bu serginin bize işaret ettiği önemli bir husus da koleksiyonerliğin önemidir. Zira koleksiyonerlik, geçmişle şimdi arasındaki devamlılığı sağlar. Buradaki eserler de aidiyet dünyamızın ne kadar geniş vezengin olduğunu gösteriyor. Hafıza kayıplarının önlenmesi, kimlik buhranlarının aşılması, 'Biz kimiz?' sorusunun evaplanması, biraz da bu eserler vasıtasıyla mümkündür."

Toplumları meydana getiren yapı taşlarının bir arada tutulmasının, hatıralar ve yadigarlarla sağlandığına dikkati çeken Emine Erdoğan, şunları anlattı:

"Bu kıymetlerin farkına varan toplumlar, kendilerini en başarılı şekilde geleceğe taşıyanlardır. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde ’İlim Çin’de de olsa arayınız. Çünkü ilim öğrenmek her Müslümana farzdır.’ buyuruyor. İlim başımızın tacı, medeniyetimizin temelidir. Bu yolda atılacak her adım kutsaldır. O nedenle bu sergiye katkıda bulunan herkesi tebrik ediyor, gençlerimizin ilim yolunda başarılı neferler olmasını temenni ediyorum. Bütün dostlarımızı muhabbetle selamlıyor, sergimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah’a emanet olun."

Konuşmanın ardından Emine Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof.Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Recep Şentürk, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Hümeyra Şahin, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Çamlıca Camisi Yaptırma Derneği Başkanı Ergin Külünk’ün katılımıyla kurdele kesilerek sergi açılışı gerçekleşti.

Açılışın ardından Emine Erdoğan davetlilerle beraber sergiyi gezerek eserlerle ilgili bilgi aldı. Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Kubbe Yazısını ve Osmanlı dönemine ait eseri yakından inceledi.

Sergiye iş, sanat ve eğitim dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

HAYIRSEVER KOLEKSİYONERİN BAĞIŞLARINDAN OLUŞUYOR

İbn Haldun Üniversitesinin başta "fikri bağımsızlık" olmak üzere yüksek ideallerine katkı sağlamak üzere bu sene ikincisi düzenlenen "Geleceğin Yıldızları İçin Karma Eserler Sergisi", hayırsever koleksiyonerlerin bağışlarından oluşuyor.

Toplam 233 eserin yer aldığı sergide Sultan II. Abdülhamid Han tuğralı madalya beratı, Sultan I. Abdülhamid Han el çekme tuğralı yirmi satır beratın yanı sıra, Fuat Başar, Efdaluddin Kılıç, Turan Sevgili, M. Cemil Efe, Gürkan Pehlivan, Ahmet Kutluhan, Ferhat Kurlu gibi hattatların ve teshib sanatkarlarının levha, hilye-i şerif gibi örnekler yer alıyor. Sergideki Osmanlı dönemine ait Kütahya işi pano, vazo ve tabaklar, tekstil ürünleri, tespihler ve süs eşyaları gibi birbirinden değerli eserler, medeniyetin sanat anlayışının yansıması niteliği taşıyor. Sergi ramazan ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

AA