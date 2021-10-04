Emine Erdoğan: Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım" dedi.
04 Ekim 2021, Pazartesi 18:02 Son Güncelleme:
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Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Twitter hesabından kedi ve köpeklerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/EmineErdogan/status/1445029443093897217
ANKARA (DHA)