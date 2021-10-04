Siyaset Emine Erdoğan: Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu

Emine Erdoğan: Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu

Siyaset

Emine Erdoğan: Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım" dedi.

04 Ekim 2021, Pazartesi 18:02 Son Güncelleme:
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Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Twitter hesabından kedi ve köpeklerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım" ifadelerini kullandı.

ANKARA (DHA)

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