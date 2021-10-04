Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Twitter hesabından kedi ve köpeklerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım" ifadelerini kullandı.

ANKARA (DHA)



