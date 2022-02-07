Siyaset Emine Erdoğan: Durumumuz iyi seyrediyor

Emine Erdoğan: Durumumuz iyi seyrediyor

Siyaset

Emine Erdoğan: Durumumuz iyi seyrediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalanmıştı. Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor." dedi.

07 Şubat 2022, Pazartesi 20:03 Son Güncelleme:
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Emine Erdoğan yaptığı açıklamada, "Covid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor. Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten devlet başkanları ve kıymetli eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, basın mensuplarına, hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlara can-ı gönülden teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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