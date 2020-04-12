Türkiye Emine Erdoğan: Elbet bir gün buluşacağız

Emine Erdoğan: Elbet bir gün buluşacağız

Türkiye

Emine Erdoğan: Elbet bir gün buluşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Elbet Bir gün buluşacağız’ şarkısıyla vatandaşlara ‘Evde Kal’ çağrısında bulundu.

12 Nisan 2020, Pazar 00:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Elbet bir gün buluşacağız’ şarkısının yer aldığı videoda ‘Şimdi hep birlikte evde kalacağız’ mesajı verdi. Emine Erdoğan, videoda şu mesajlara yer verdi:

"Belki bir deniz kenarında, belki büyüklerimizin sıcak yuvasında, belki de özlediğimiz en güzel sokaklarda yeniden el ele tutuşacağız. Sevdiklerimize duyduğumuz hasret bitecek. Sokaklarımız umutla şenlenecek. Mutlu günler bir müjde gibi geri dönecek. Ama şimdi hep birlikte evde kalacağız. Elbet bir gün buluşacağız."

İHA

Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Yok öyle bir vatanseverlik, milliyetçilik!
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
“Adaptasyon yeteneği Türkiye’yi ayrıştıracak”
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Korona günlerinde ev hali
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Corona virüsün bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 760 bini geçti