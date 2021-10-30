Siyaset Emine Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi
  • Haberler
  • Siyaset Haberleri
  • Emine Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi

Siyaset

Emine Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın Roma kentine gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

30 Ekim 2021, Cumartesi 16:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Emine Erdoğan, Roma'da ilk olarak, zirvenin ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin eşi Maria Serenella Cappello ve liderlerin eşleri ile bir araya gelerek, tarihi yapı Kolezyum'u gezdi.

Ardından Emine Erdoğan, Maria Serenella Cappello'nun verdiği öğle yemeğine katılarak, lider eşleri ile bir süre sohbet etti.

Yemeğin ardından Maria Serenella Cappello, Emine Erdoğan ve lider eşlerine Giardino all'İtaliana adı verilen bahçeyi gezdirdi.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye için çok kritik iki zirve
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Jüpiter manzaralı evler geliyor
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Unutulmaz...
Rauf Tamer
Murat Çelik
COVID–19 pozitifim
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cumhuriyet’in ilan edildiği küçük ev…
Oral Çalışlar
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER G20 Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken kare!