Siyaset Emine Erdoğan, Handüzü Yaylası'nı ziyaret etti

Emine Erdoğan, Handüzü Yaylası'nı ziyaret etti

Siyaset

Emine Erdoğan, Handüzü Yaylası'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Rize Güneysu'da Handüzü Yaylası Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.

13 Şubat 2021, Cumartesi 09:49 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte perşembe akşamı Rize’ye gelen eşi Emine Erdoğan dün Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.

Erdoğan, yayla ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nı ziyaret ettik. 1800 rakımlı yayla, eşsiz doğa manzarasıyla bizi büyüledi" ifadelerini kullandı.

DHA


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